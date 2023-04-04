İYİ Parti'de temayül yoklamasında sürpriz sonuçlar!

Ajans Haber - Ulaş Kaya

İYİ Parti'de milletvekili aday adaylığı için başvuran isimler temayül yoklamasına katıldı.

Yoklamaya İYİ Parti üyelerinin katılımı oldukça düşüktü. Hal böyle olunca parti teşkilatlarında güçlü isimler en yüksek oyu aldı ve ortaya son derece sürpriz sonuçlar çıktı.

Durmuş Yılmaz "Ağırlığımı öğrenmiş oldum"

İYİ Parti'den aday adayı olan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Ankara 3. Bölge'den katıldığı temayül yoklamasında 9. oldu. Oyuncu Mehmet Arslan'ın gerisinde kalan Durmuş Yılmaz, kırgınlığını şu ifadelerle dile getirdi:

"Üyelerin kantarına çıktım. 23.295 üyeden oy kullanan 11.212’den 337 oy aldım. 83 aday adayı içinden 9’uncu oldum Ağırlığımı öğrenmiş oldum Herkese teşekkürler”

"İnternetçi abi" beklediğini bulamadı

Yoklamaya İstanbul 2. Bölge'den katılan İBB Meclisi Üyesi, Standford Üniversitesi mezunu eski Google yöneticisi Taylan Yıldız, 724 oy olarak 13. oldu.

Yıldız, sonuçların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi bir sonuçla karşı karşıyayız. Bu sonuç, yeniden değerlendirme yaparak karar almamızı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Sokak röportajcısı Arif Kocabıyık 1684 oy aldı

İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan sokak röportajcısı Arif Kocabıyık, Antalya'dan girdiği temayül yoklamasında 1684 oy aldı. Kocabıyık, sonuçları sosyal medya hesabından değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Antalya temayül yoklaması sona erdi. Tek başıma hiç bir listeye dahil olmadan bireysel olarak 1684 oy aldım herkese çok teşekkür ederim."

Koray Aydın'ın zaferi

İYİ Parti teşkilatının en güçlü ismi olan Koray Aydın, Ankara 1. Bölge'den katıldığı temayül yoklamasında 2879 oy alarak 1. oldu. Koray Aydın'ı 2710 oyla eski Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofluoğlu takip etti.