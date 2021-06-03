İYİ Parti'de skandal! İstifa edenleri gizlice parti üyesi yapıyorlar!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP ile yakın ilişkiler içinde olmasından rahatsız olan partililer, uzun süredir İYİ Parti'den istifalarını sürdürüyor.

Ancak, kimileri toplu şekilde, kimileri de bireysel olarak partiden ayrılma kararı alan İYİ Parti'liler, büyük bir şokla karşılaştı.

Parti politikasından rahatsız olup istifalarını sunan bazı İYİ Parti'liler, gizlice parti üyesi yapıldıklarını öğrendi.

"HANİ SİZDE O YÜZ, ŞEREF"

İYİ Parti Konya Kulu İlçe Başkanlığından istifa eden Osman Dinçer, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Kulu İyi Parti İlçe Başkanlığı çok iyi çalışıyor. Eşim ve benim ile birlikte İYİ Parti'den istifa eden arkadaşlarımın kimlik bilgilerini kullanarak habersizce tekrar üye yapıyorlar, Kulu'da İYİ Parti'yi zirveye taşıyorlar. Biraz utanın, beğenmediğiniz ve hakir gördüğünüz insanları tekrar üye yapmaya utanmıyor musunuz' diyeceğim ama hani sizde o yüz, o şeref. Utanmaz adamlar" dedi.

'TEKRAR İSTİFA EDİN' ÇAĞRISI

İkinci paylaşımında da habersizce üye yapılan kişilere çağrıda bulunan Dinçer, "Değerli arkadaşlar Kulu İP ilçe başkanı yönetiminde olan soytarılar sizlerin haberiniz olmadan kimlik bilgilerinizi kullanarak tekrar üye yapmışlar. Üyelik bilgilerinizi kullanıp tekrar istifa edin" ifadesini kullandı.