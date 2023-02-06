İYİ Parti’de kriz masası oluşturuldu!

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem sonrası İYİ Parti'de kriz masası oluşturulduğunu belirten Zorlu, ilgili illerdeki koordinasyon merkezlerinin de kriz masasına bağlı olarak çalışacağını söyledi.

"Bugün siyasetin susacağı; insanlığımızın, yurttaşlığımızın konuşacağı çok önemli bir gün" diyen Zorlu, "Milletleri millet yapan, böyle acılarla yüzleşmek ve birliktelik içerisinde bunları atlatabilmektir. Biz İYİ Parti olarak bütün kademelerimizle bu hassasiyet içerisinde, bu tarihi süreci hep birlikte, devlet-millet uyumuyla ve vatandaşlarımızın birlikteliği ile aşmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Herkesin yapması gerekenler olduğunu belirten Zorlu, kirli bilgilere ve olası dezenformasyon çabalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kriz masası çerçevesinde 6 ilde depo oluşturduklarını kaydeden Zorlu, söz konusu depolardan birine 3 bin battaniyenin ulaştırıldığını aktardı.

Deprem bölgesinde acil olarak ihtiyaç olan malzemelere dikkat çeken Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in de il ve ilçe başkanları ile irtibat halinde olduğunun altını çizdi.

Özel sektör kuruluşlarıyla da iletişim halinde olduklarını dile getiren Zorlu, "Göçük altındaki insanlarımızın hızlı bir şekilde kurtarılabilmesi için belediyelerin yanı sıra özel sektörün de elinde bulunan ekipmanların hızla temin edilerek bölgeye gönderilmesi çok önemli." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na da çağrıda bulunan Zorlu, "Hasar görmemiş olan devlet okulları ve özel okulların, hizmetlerin aksamasına mahal vermeyecek şekilde, hasar görmemiş kamu binalarının da vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Zorlu basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in deprem bölgesine gidip gitmeyeceği sorulan Zorlu, "Birkaç gün içerisinde göçük altındaki insanların çıkarılması, enkazın kaldırılması teknik ve hassasiyet isteyen bir iş. Çalışma koşullarına olumsuz etkisini dikkate alarak şu anda böyle bir seyahat olmayacak ama önümüzü görebildiğimiz bir dönemle birlikte böyle bir ziyaret gerçekleşebilir." yanıtını verdi.

Akşener’in hafta içindeki programları dair Zorlu, “İl başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla gerçekleştireceğimiz toplantılar iptal edildi. Bir değişiklik olmazsa bu seyahat planına dayalı olarak da genel idare kurulu ve milletvekillerimizle olan görüşmelerimizin gerçekleşmesi muhtemel gözüküyor" ifadesini kullandı.

Zorlu, 18 Şubat'taki gençlik buluşmasının da Akşener'in talimatıyla iptal edildiğini açıkladı.