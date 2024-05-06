İYİ Parti’de kongreden sonra ilk istifa kapıda!

Ünsal ERGEL/ANKARA

İYİ Parti’nin 5.Olağanüstü Kurultayı’nda Koray Aydın ile yarışan Müsavat Dervişoğlu’nun kazanmasının ardından iç hesaplaşmalar başladı.

Daha önce TBMM Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın kulislerde partisinden de ayrılacağı konuşuluyor.

İYİ Parti içindeki hesaplaşmalara yönelik gelen bilgiler arasında Koray Aydın’a yakın bazı isimlerin de istifasını cebinde taşıdığı konuşulur. 3 milletvekillin sağ partiler ile temas halinde olduğu belirtilirken, bazı milletvekillerinin ise CHP ile görüştüğü ifade edildi.

Erhan Usta’nın ise daha önce İYİ Parti’den olaylı şekilde ayrılarak parti kuracağını söyleyen Yavuz Ağıralioğlu’nun yanında yer almayı düşündüğü öğrenildi.

Erhan Usta kimdir?

Erhan Usta 1966 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda uzman yardımcısı, uzman, daire başkanı, genel müdür, müsteşar yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçilmiş, iki yıl süreyle MHP grup başkanvekilliği yapmıştır.

9 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katılmıştır, rozetini Meral Akşener'den almıştır. Aynı partide Ekonomi politikaları başkanlığı görevine de getirmiştir. 7 Kasım 2021 tarihinde Lütfü Türkkan'ın istifa etmesinden sonra boşalan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine 8 Kasım 2021 tarihinde seçilmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.