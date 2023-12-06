İYİ Parti’de istifalar durmuyor!

İYİ Parti’de istifalar devam ediyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’da sosyal medya hesabı üzerinden partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yanıkömeroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim.”