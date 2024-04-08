İYİ Parti'de genel başkanlık için 3 aday var!
Meral Akşener'in kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Başkanlık koltuğu için aday sayısı üçe çıktı. Peki, İYİ Parti'de genel başkanlığa kimler aday? İşte, İYİ Parti'den son gelişmeler.
İYİ Parti'de yerel seçim mağlubiyetinin ardından kazan kaynamaya devam ediyor. İYİ Parti'de, partinin önemli isimlerinden Ümit Özlale'nin istifa ettiği, Akşener'in adaylık kararını açıkladığı, genel başkanlık için önemli isimlerin aday olduğu sıcak bir gün yaşanıyor.
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Partiyi seçimli olağanüstü kongreye götüreceğini açıklayan Meral Akşener, kongrede aday olmayacağını açıkladı.
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Akşener'in kararının ardından kongrede yarışacak ilk başkan adayı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın oldu.
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Akalın'ın ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da genel başkanlık için adaylığını açıkladı
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