İYİ Parti'de genel başkanlık için 3 aday var!

İYİ Parti'de yerel seçim mağlubiyetinin ardından kazan kaynamaya devam ediyor. İYİ Parti'de, partinin önemli isimlerinden Ümit Özlale'nin istifa ettiği, Akşener'in adaylık kararını açıkladığı, genel başkanlık için önemli isimlerin aday olduğu sıcak bir gün yaşanıyor.