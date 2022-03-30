İYİ Parti'de deprem: Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin A Takımı'nda değişikliğe gitti. Koray Aydın'dan teşkilatlar alınırken, son dönemdeki demeçleri ile ittifak ortağı CHP'de rahatsızlıklar yaratan Yavuz Ağıralioğlu partinin A Takımı'ndan tamamen çıkarıldı.

İşte İYİ Parti'de sürpriz olarak nitelendirilen o değişiklikler...

Teşkilatlar Koray Aydın'dan alındı

Koray Aydın, partinin en kilit görevlerinden biri olan teşkilat sorumluluğundan alınarak Siyasi İşler Başkanlığı'na getirildi. Meral Akşener'in bu hamlesiyle parti teşkilatını tamamen kendisine bağladığı yorumları yapıldı. Böylece İYİ Parti'nin 2 numaralı koltuğu Koray Aydın'dan alınmış oldu. Aydın, daha önce bu koltuk için Akşener'le karşı karşıya gelmişti.

Yavuz Ağıralioğlu A Takımı'ndan alındı

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı ve Başkanlık Divanı'nda kendisine koltuk verilmedi. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi. Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan” çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti.

İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'nun HDP ile ilgili sözleri de İYİ Parti'yi zora sokmuştu.

Ağıralioğlu, 9 HDP'linin fezlekesi konusunda, “Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Şenol Suat seçim işlerinden sorumlu olacak

Kadın Politikaları Başkanlığı’na Ayfer Yılmaz getirilirken, Gençlik ile Doğa ve Çevre Politikaları başkanlıkları da doğrudan Meral Akşener’e bağlandı.

Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Tolga Akalın, Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı’na getirildi. Bu görevi yürüten Nuri Okutan‘a görev verilmedi.

Seçim İşleri Başkanlığı'na da Eğitim Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Şenol Sunat getirildi.