İYİ Parti’de çatlak kapanmıyor!

Ajans Haber-Sami GÖKÇE

Altılı Masa'nın önemli bileşenlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkıp, sert bir açıklama ile önce masadan ayrılması sonra dönmesi kamuoyunda hâlâ tartışılıyor.

Akşener’in masadan ayrıldığını açıklamasından sonra binlerce kişi İYİ Parti üyeliğinden istifa ederken, “güvenilmez” siyasetçi olarak damgalanmasına da neden oldu. Kamuoyu araştırmalarında Akşener’in masayı dağıtmadan önce oy oranı yüzde 13-17 aralığında olan İYİ Partinin yüzde 9 civarında bir oy alabileceği belirtiliyor.

Siyaset kulislerinde Akşener’in geri dönme koşulu olarak öne sürdüğü Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı kabul edilmiş olsa da CHP - İYİ Parti arasındaki “soğukluğun” devam ettiği konuşuluyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi ziyareti de İYİ Parti içindeki “liberallerle” “ülkücüler”in ayrışmasına neden oldu. Ülkücülerin görüşmeye “HDP ile aynı safta mı olacağız” diye tepki gösterdiği iddia ediliyor.

TBMM’de yapılan Kılıçdaroğlu-HDP eşbaşkanları görüşmesinde Türkiye’nin temel sorunlarının yanısıra “Kürt sorununun” da konuşulduğu “her iki tarafın her türlü sorunun çözüm yerinin TBMM olduğu konusunda ortak görüşe sahip oldukları belirtiliyor.

Öte yandan görüşmeden sonra HDP’nin yetkili organlarında yapılacak değerlendirmeden sonra aday çıkarıp çıkarmama konusunun netliğe kavuşacağı vurgulanırken aday çıkarılmaması veya düşük profilli bir adayla seçime girilmesi görüşünün ağırlık kazandığı öğrenildi.

İYİ Parti içindeki liberaller partinin “merkez sağ”da konumlanması gerektiğini savunurken kendilerini ülkücü olarak tanımlayan grubun “Milliyetçiliği” öncelediği Genel Başkan Meral Akşener’in “ülkücü-liberal” ayrışmasında net tavır alamadığı, bunun da liderliğinin tartışılmasına yol açtığı konuşuluyor.