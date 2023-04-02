İYİ Parti'de büyük kavga! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu!

Mükerrer oy tartışmasında İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın ekibiyle İYİ Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Adnan Beker'in ekibi kavgaya tutuştu.

"Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar"

Partililer tekme ve yumruklarla birbirine saldırırken, kavga salon dışına da taştı. Bu sırada parti yetkilileri partililere sakin olmaları çağrısında bulundu.

"Seçimler iptal edildi"

Kavganın büyümesi üzerine polis müdahale etmek zorunda kaldı. Kavga nedeniyle ön seçimler iptal edilirken, o anlar kameralara yansıdı.