İYİ Parti’de adaylık için başvuru süresi uzatıldı!

Konuya ilişkin İYİ Parti Genel Sekreterliğinden bir açıklama yapılarak adaylık başvurusu süresinin yoğun ilgi nedeniyle 24 Mart Cuma günü saat 19.00’a kadar uzatıldığı bildirildi.

İYİ Parti’den yapılan yazılı açıklama şöyle:

“İYİ Partimizin 15 Mart 2023 saat 08.00’de başlayan ve 22 Mart 2023 saat 19.00’da biteceği duyurulan milletvekili aday adaylığı başvuru sürecinde, kadınlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere yoğun bir ilgi mevcuttur.

Başvuru süresi bu nedenle 24 Mart 2023 Cuma günü saat 19.00’a kadar uzatılmıştır. Milletimize, partimize gösterdiği teveccühten dolayı şükranlarımızı sunarız.”