İYİ Parti yarın kurultaya gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından, 4 aday kendini açıklamıştı.

5. Olağanüstü Kurultayda genel başkanlığa; Koray Aydın, Müsavvat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz aday oldu.

Kurucu Genel Başkan Akşener, adaylardan Müsavvat Dervişoğlu’nu işaret etse de, kulisler Koray Aydın’ın daha güçlü olduğunu söylüyor.

Tekrar aday olmayacağını açıklayan Akşener'in kurultaydaki konuşmasının ise, veda niteliğinde olacağı düşünülüyor.

Olağanüstü Kurultay Programı

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nın, yarın ATO Congresium'da saat 11.00'de başlaması planlanıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'un yaptığı açıklamaya göre, salonun fiziki şartları ve kapasitesi de dikkate alınarak kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı davet edilmedi.

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı 4 Mayıs 2024'te aynı gündemle toplanacak.