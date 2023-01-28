İYİ Parti ve Zafer Partisi'nde saflar zayıflıyor!

İstanbul Sultanbeyli'de Zafer Partisi ve İYİ Parti'den ayrılan 813 kişi MHP'ye katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ülvi Yönter, MHP'ye katılımla ilgili açıklamada bulundu.

Yönter açıklamasında, ''Günden güne büyüyoruz. 14 Mayıs'ta sandıklar açıldığında herkes her şeyi görecek. Binlerce insanın saflarımıa katılmasını gururla kabullendik. Onlarla şimdi aynı hedefler doğrultusunda yürüyoruz. Diğer partilerden katılan vatandaşlarımız MHP'ye güç verdiler. Hepsine tekrar hoş geldiniz diyorum. MHP ve Cumhur İttifakı demek, Türkiye demek, İslam alemi demek. Mazkumların umudu demek. '' ifadelerini kullandı.