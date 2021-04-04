İYİ Parti ve CHP'lilerden skandal bildiriye destek

İYİ Partili Aytun Çıray, skandal bildirinin altına imzasını attığını söylerken, Pekşen o amiralleri kutladığını söyledi.

Emekli 103 amiralin yayınladığı; hükümet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milli iradeyi hedef alan skandal bildiriye İYİ Parti ve CHP'li isimlerden destek geldi.

"ALTINA İMZAMI ATIYORUM"

Skandal bildiriyi paylaşan İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ''Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum. 103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi.'' diyerek darbe heveslilerine destek verdi.

Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum.



103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi https://t.co/I1obe5UOdz — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) April 3, 2021

BİR DESTEK DE CHP'Lİ PEKŞEN'DEN

Hadsiz bildiriye bir destek de 25-26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'den geldi. Bildirinin yer aldığı haberi Twitter hesabından paylaşan Pekşen, "Cumhuriyetin yiğit ve yurtsever Amirallerini yürekten kutluyoruz..." ifadesini kullandı.