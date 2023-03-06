İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Yavaş ve İmamoğlu hakkında açıklama
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "Genel başkanımız, her iki başkanımıza seçilecek cumhurbaşkanının yetkili iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda önerilerini iletti" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "Yeni bir öneri sunduk. İki belediye başkanı icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun dedik. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı yeni bir öneriyle Millet İttifakı'na önerisini sunmuştur. Akşener Millet İttifakı'na yeni öneri sundu. Toplantıya katılmasını umuyoruz." açıklamasında bulundu.
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