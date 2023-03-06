İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Yavaş ve İmamoğlu hakkında açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "Yeni bir öneri sunduk. İki belediye başkanı icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun dedik. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı yeni bir öneriyle Millet İttifakı'na önerisini sunmuştur. Akşener Millet İttifakı'na yeni öneri sundu. Toplantıya katılmasını umuyoruz." açıklamasında bulundu.