İYİ Parti çatısında, seçim gerginliği!

İYİ Parti Genel Merkezi, seçim sonuçlarının gelmesiyle beraber gerginleşti. Ülke genelinde sadece Nevşehir’i kazanan İYİ Parti’nin Türkiye genelinde yüzde 3,5’larda kalması ve Yeniden Refah Partisi’nin de altında kalması ilk çapta Genel Başkan Meral Akşener’in istifa söylentilerini getirdi.

İYİ Partili kurmaylardan alınan bilgiye göre Akşener’in istifasının söz konusu olmadığı, açıklamasının ise yarın yapacağı yönünde oldu. Ancak seçim tablosunun ardından bir kurultayın kaçınılmaz olduğunu da belirten İYİ Parti kurmayları, Akşener’in bu kurultayda aday olmayacağı yönünde görüş dile getirdiğini söylediler.

Parti içinde konuşulan olağanüstü kurultay sürecinde Akşener’in koltuğuna için Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ile daha önce partiden ayrılan ve yeni parti kuracağı söylenen Yavuz Ağıralioğlu’nun da geri dönerek aday olabileceği ifade ediliyor.