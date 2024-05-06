İYİ Parti Meclis yönetimi belirlendi!

İYİ Parti 5.Olağanüstü Kurultayı'nın ardından Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçilmesiyle beraber, TBMM yönetimini de değiştirdi. Erhan Usta'nun başkanvekilliğinden istifasıyla boşalan iki koltuk için bugün seçim yapıldı.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti TBMM Grup Yönetimi için seçim yapıldığını bildirdi. Olgun, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, Çömez ve Kavuncu'nun oy birliğiyle İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilliklerine seçildiğini kaydetti.