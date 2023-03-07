İYİ Parti Lideri Akşener: ''Tuhaf bir ışık gelmiş''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı’nın Teke Tek programında soruları cevapladı.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı akşam yüzünün neden asık olduğu sorusuna Meral Akşener şu yanıtı verdi:

''Tuhaf bir ışık gelmiş''

''Samimi söylüyorum, o paltolu olarak, üzerimde palto varken Temel Bey’in yaptığı konuşma ve Kemal Bey’in esnasında yaptığı konuşmaya baktığınızda tuhaf bir ışık gelmiş. Dolayısıyla sonra paltomu çıkarmışım, hepimiz dizilmişiz, orada bir sorun yok ışıkta. Bende aslında herhangi bir mutsuz vesaire durum yok. İmza koymuşum ben. Öyle şey olur mu?

''Sıfır uyku''

Bu dünyada bana eşim dahil, oğlum hariç, hiç kimse zorla bir şey yaptıramaz. Bir gece evvel hiç uyumadım.Müzakere sebebiyle, insanlar geldi gitti evime. İki belediye başkanımız Mansur Bey ve Ekrem Bey geldi gitti. 02.15 gibi bizim evde oldular. İstanbul’dan çıkmış gelmiş Ekrem Bey. Sıfır uyku uyudum.

''Mutsuzluk yok''

Uykusuzlukta biraz hareketleriniz ağırlaşıyor. O masada bir müzakere oldu, uzlaşı ve mutabakat sağlandı.İki metnin altına 6 genel başkan imza attık. Bununla ilgili mutsuzluk söz konusu değil.Doğru bulmadığınız bir kararın altına niye imza atasınız. Gerçekten arkadaşlar baksınlar, paltolu olanda yüzüme gelen ışık şöyle. Bir de deprem oldu, kahkaha atmaya çekiniyoruz.

''İyi ayakta kalabildim''

Acıyı ittiriyorsunuz, sonra anında ortaya çıkıyor. Bir gece sıfır uyku. İyi ayakta kalabildim orada.Yorgunluk herhalde immün sistemini düşürüyor insanı. Ne olur beni affedin, eve gidin üstümü başımı değiştirip dinleneyim dedim. Saadet Partisi’nin menüleri muhteşem olur. CHP’de Alper Taşdelen’in menüsünde genel olarak balık olur, güzel olur. Çankaya’da.''