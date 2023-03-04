İYİ Parti lideri Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla görüştü!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu.

Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.

Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim." diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.