İYİ Parti Kurucusu Sıtkı Polat istifa etti!

İş adamı Sıtkı Polat, "Gördüğüm lüzum üzerine" diyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Daha önce AK Parti'den Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği ve Belediye Başkanvekilliği görevlerinde de bulunan Polat, AK Parti ile yollarını ayırarak İYİ Parti'ye geçmişti.

İYİ Parti'nin merkez sağı toparlayacağına inandığını ancak son yıllarda partinin bunu gerçekleştiremediğini kaydeden Sıtkı Polat, istifa ettiğini belirterek gelişmeleri izleyeceğini açıkladı.