İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti!

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu başkanlığındaki İYİ Parti heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Şenol Sunat, Ümit Özlale, Bahadır Erdem ve Metin Ergun da hazır bulundu. Ziyarette Kılıçdaroğlu'nun yanında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Engin Altay ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tercan ve Muharrem Erkek de vardı.

1 saat 15 dakika sürdü

İYİ Parti-CHP görüşmesi yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tatlıoğlu, ziyaretin geçiş süreciyle ilgili olduğunu söyledi. Tatlıoğlu, "6'lı masa toplantısına 26 Ocak'ta ev sahipliği yapacağız. Dolayısıyla 6'lı masa toplantısının gündemini oluşturmak için sayın genel başkanımızın talimatı gereği, 6'lı masa genel başkanlarına hem değerlendirme hem bilgilendirme yapıyoruz hem de onların gündemi oluşturma konusundaki taleplerini, bilgilerini alıyoruz. Bunsan sonra da sayın genel başkanımız bizim vereceğimiz bilgiler çerçevesinde edineceği notlarla sayın genel başkanları ziyaret edecek. Çalışma bu çerçevede" açıklamasında bulundu.

Anayasa görüşülmedi

Görüşmede AK Parti'nin hazırladığı anayasa teklifiyle ilgili bir gündemin oluşmadığını bildiren Tatlıoğlu, yarın anayasa komisyonu toplantısına da katılacaklarını ifade etti. Tatlıoğlu, İYİ Parti'nin komisyon görüşmeleri öncesinde yazılı bir hazırlık yaptığını da sözlerine ekledi.

İYİ Parti heyetin SP ve Gelecek Partisi liderlerini ziyaret ettiğini ifade eden İYİ Parti kaynakları, CHP lideriyle bu doğrultuda görüşüldüğünü aktardı. İYİ Parti heyetinin DEVA Partisi ve DP liderleriyle de bugün görüşmesi bekleniyor.