İYİ Parti, İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarıyla yarışacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İmamoğlu ve Yavaş aday olursa karşılarına aday mı çıkaracaksınız?" sorusuna yanıt verdi.

İki ilde de kendi adaylarıyla yarışmakta kararlı olduklarının sinyalini veren Zorlu, "Kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlığı içerisindeyiz.” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Yerel seçimlerde ittifak yapılmasın" çağrısı hakkında da konuşan Zorlu, "Siyasi partiler kendi kimlikleriyle kuruluş felsefeleriyle milletimize hizmet edemez hale geldi. Bu bilinç dışılığı ortadan kaldırarak Genel Başkanımız, tüm partilere gelin kendi kadrolarımızla yarışalım diyor" ifadelerini kullandı.