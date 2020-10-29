AjansHaber.com.tr Gündem İYİ Parti'li Ümit Özdağ disipline sevk edildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ Disiplin Kuruluna sevk edildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiye ve İstanbul İl Başkanına yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisince Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yaptığı yazılı açıklamada, Özdağ'ın parti ve İstanbul İl Başkanı ile ilgili açıklama ve ithamlarının kamuoyunca bilindiğini belirtti.

Gelişmeler üzerine, il başkanları ve 108 ilçe başkanının disiplin sürecinin başlatılması yönünde talepte bulunduğunu hatırlatan Poyraz, şunları kaydetti:

"Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş, Genel Başkanımız da başvuru ve talepleri değerlendirerek Sayın Ümit Özdağ’ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermiştir."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fransız dergiden Başkan Erdoğan'a kahpe saldırı
Muhittin Böcek'in bilinci açıldı
"Bizi öldürün ama onlara bırakmayın"
Algı yapmaya çalışan Kemal Özkiraz rezil oldu
PKK'lı teröristler Amanoslar'a böyle gelmiş
Başkan Erdoğan'dan ırkçı vekile suç duyurusu
Suikastte Adil Öksüz'le 152 kez iletişim kurmuş