İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı!

İYİ Parti'nin Merter'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından il başkanlığının camlarında kurşun izleri görüldü.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor." ifadelerini paylaştı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor. pic.twitter.com/Zha3gwp6X8 — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) March 31, 2023

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan geçmiş olsun mesajı

Saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

"İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum."