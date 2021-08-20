İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programının ardından çıkışta bir kişinin saldırısına uğradı.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Kavuncu, yumruklu saldırının ardından yere düşerken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.