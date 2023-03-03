İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplanıyor! Gündem Kılıçdaroğlu!

Dün akşam gerçekleştirilen Altılı Masa'nın 12. toplantısının ardından ortak cumhurbaşkanı adayı üzerinde anlaşma sağlanamadı.

Altılı Masa bileşenlerinin Kılıçdaroğlu isminde uzlaşması üzerine İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin yetkili kurullarını topladı ve tüm il başkanlarını Ankara'ya çağırdı.

Gece boyunca toplantılarına devam eden İYİ Parti'de bugun de Genel İdare Kurulu toplantısı yapılacak.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) 13.30'da Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanacak.

Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, toplantının ardından açıklama yapacak.