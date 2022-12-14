İYİ Parti Genel Başkanı'nın adayı İmamoğlu!

Mahkeme'nin saat 17.45 civarında kararını açıklamasından sonra İmamoğlu daha önce Saraçhane'ye davet ettiği partililere hitaben kürsüye çıktı. Karara tepki gösteren İmamoğlu konuşmasında "Evinize hoş geldiniz. İstanbul sizin. İstanbul 16 milyon İstanbullunun. Hangi çılgın millete ait sürecin önüne set kurabilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş. Hiç kimse vuramaz. Bu akşam birlikteyiz. Yarın çoğalarak daha fazla birlikte olacağız. Şimdi birlik ve beraberliğimizin güzel bir anını bu akşam başlatıyoruz. Yarın çok daha büyüyecek. Genel başkanlarımız burada olacak. Hep birlikte olacağız" dedi.

Bu konuşmanın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener' kürsüye gelerek "Hey gidi Saraçhane ne çektiniz. Biz yuhlamayız gereğini yaparız. O büyükşehir belediye başkanı İstanbullu'ya seslenip demişti ki "Bu şarkı burada bitmez" Bugün bu şarkı da burada bitmeyecek. Bugün iktidarda yarından çok korkan bir irade ver. İnsanlar korktuğu zaman ceza verirler, zulüm yaparlar, haksızlık yaparlar. Bugün Ekrem kardeşim, Ekrem Başkan için verilen bu kararın arkasında size duyulan, demokrasiye duyulan, millet iradesine duyulan bir korku var. Onlar korkuyor ama biz korkmuyor. Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyoruz. Onlar istifa etmez. Sandıkta gereğini yapacaksınız. Hür iradenizle, helal oylarınızla demokrasiyle 'sizi gönderiyoruz. Korkunun ecele faydası yoktur." ifadesini kullandı

KILIÇDAROĞLU PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Almanya ziyareti sırasında mahkeme devam ederken bir video kaydı ile hakimlerin "Talimatla karar vermemesini" isteyen Kılıçdaroğlu, Ekrem imamoğlu'na verilen cezanın açıklanmasından sonra programını iptal ederek yurda döndü. Kılıçdaroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada kararın siyasi olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU

Cumhursbaşkanlığına aday olacağını her platformda açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nua karşı masanın ikinci önemli ismi olan İYİ Parti Lideri Meral Akşener Ekrem imamoğlu veya Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak bakıyordu. Bu görüşünü de her fırsatta diplomatik bir dille söyleyen Akşener davanın devam ettiği sırada İmamoğlu'nun çağrısı üzerine Ankara'dan İstanbul 'a hareket etti ve bir de konuşma yaptı.

Akşener'in bu tavrıyla birlikte 6'lı masanın dağılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Dağılmasa bile seçimden sonra İYİ Parti'nin Cumhur ittfakına destek vereceği kulislerde konuşuluyor.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı