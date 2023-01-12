İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Akşener'in tedbir amaçlı geceyi hastanede geçireceği öğrenildi.

Doktor açıklaması

Akşener’in durumu ile ilgili Başhekim Yardımcısı Berkan Özpolat, yaptığı açıklamada, "Sayın Meral Akşener çarpıntı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Bir problem saptanmamıştır. Hayırlısıyla yarın taburcu edilecektir" şeklinde konuştu.

İYİ Parti'den açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zorlu, ''Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız.'' ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş paylaşımında, ''Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın

Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.'' dedi.