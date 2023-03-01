İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, depremzedeler için mevlit okuttu!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu.
Kocatepe Camisi'nde akşam namazından sonra düzenlenen programa Akşener ve partililerin yanı sıra bazı vatandaşlar katıldı.
Caminin imam hatip ve müezzinlerince Aşr-ı Şerif ve mevlit okunan program, depremlerde hayatını kaybedenler için yapılan dua ile sona erdi.
Mevlit programına katılanlara cami çıkışında lokum, gül suyu ve şeker ikram edildi.
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