İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, depremzedeler için mevlit okuttu!

Kocatepe Camisi'nde akşam namazından sonra düzenlenen programa Akşener ve partililerin yanı sıra bazı vatandaşlar katıldı.

Caminin imam hatip ve müezzinlerince Aşr-ı Şerif ve mevlit okunan program, depremlerde hayatını kaybedenler için yapılan dua ile sona erdi.

Mevlit programına katılanlara cami çıkışında lokum, gül suyu ve şeker ikram edildi.