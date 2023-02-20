İYİ Parti deprem bölgesindeki medya kuruluşlarına destek çağrısı yaptı

İYİ Parti deprem bölgesinde yayın yapan medya kuruluşlarına destek çağrısı yaptı. Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşüt Zorlu tarafından yapılan yazılı açıklamada 10 ilde çalışma koşullarını doğrudan etkileyen depremde, yerel basın kuruluşlarının da zor durumda kaldığı belirtilerek sağlıklı bilgi ve haber akışı için önem arz eden yerel basının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Zorlu İYİ Parti'nin önerisini şöyle sıraladı:

"Basın İlan Kurumu’nun, resmi ilan gelirlerinden alınan ve %15’e varan Basın İlan Kurumu payının 6 ay süreyle kesilmesin. Uydu kiraları 6 ay boyunca alınmasın. Sahada çalışan basın emekçilerinin birçoğunun sahip olduğu kamera ve ekipmanlar göçük altında kaldığından ekipman desteği sağlansın.

Belirli sayıda sigortalı çalıştırma zorunluluğu olan basın kuruluşlarına 2023 sonuna kadar SGK prim desteği sunulsun. 10 ildeki yerel gazetelere uygun ve uzun vadeli kredi verilsin. Ofisi hasarlı olan basın yayın kuruluşlarına 2023 yılı için ofis desteği ya da ofis kira desteği sunulsun.