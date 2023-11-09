İYİ Parti, CHP'ye 'ittifak' kapısını kapattı

Mayıs seçimlerinden sonra ağır mağlubiyet nedeniyle parçalanan muhalefette parçalanma devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'deki kurultay sürecini yorumladı.

Akşener, "Biz çiçeği burnunda değişim şampiyonlarının daha bugün kurabildikleri cümleleri bundan tam 8 ay önce kendilerine kurmuştuk. Dolayısıyla o gün bize duvar örenlerin, bugün anlattıkları bu saatten sonra bizi ilgilendirmez" diyerek ittifaka kapıyı sert ifadelerle kapattı.

Bu çerçevede İYİ Parti, yerel seçime ittifaksız girecek ve 81 ilde kendi belediye başkan adaylarını belirleyecek.