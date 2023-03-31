İYİ Parti binasına saldırı sonrası Valilikten açıklama, AK Parti'den ziyaret

İYİ Parti il Başkanlığı'na gerçekleştirilen saldırı sonrası İstanbul Valiliğinden açıkla yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada;

Bugün saat 11.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince Zeytinburnu İlçesi’nde bulunan İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğu ihbar edilmiştir.

Yapılan ihbar üzerine; ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır.

Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır.

AK Parti'den geçmiş olsun ziyareti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan saldırı sonrası İYİ Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti ve açıklamalarda bulundu.

“Şiddet ve terör eylemlerinin karşısında hep birlikte durmalıyız” dedi.

Ne olmuştu?

İYİ Parti İl Başkanlığı'na kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıda bulunuldu. İl başkanlığı içerisinde kimse olmaması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

Polisin olay yerindeki inceleme çalışmaları devam ederken saldırganı yakalamak için çalışmalarında sürdüğü bildirildi.