İYİ Parti: Akşener'in 'giderim' ifadesi olmamıştır

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in, yerel seçimler için, "14 Mayıs'ta alınan oy oranının altına inersek istifa ederim" dediği iddia edilmişti.

Konuya ilişkin İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in böyle bir ifadesinin olmadığı belirtildi.

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı haber sitelerinde 8 Ocak tarihli Genel İdare Kurulu toplantımızda, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in, 'Eğer 14 Mayıs’taki oyumuzun altında kalırsak ben yokum, giderim' şeklinde bir ifade kullandığı iddiası yer almaktadır. Bu iddia, gerçek dışı olup Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Bununla birlikte daha önce farklı il ziyaretlerinde kamuoyuna açıkça ifade ettiği üzere seçimdeki sorumluluğunun kendisine ait olduğu yönündeki ilkesel tutumu dışında ortaya konulan bu iddialar partimize yönelik yeni bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Kamuoyunu doğru yönlendirebilmek adına gerçek dışı bu iddialara karşı hassas olunması gerektiğini hatırlatmak isteriz" denildi.