İYİ Parti aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi

İYİ Parti'nin "2024 Yerel Seçim Beyannamesi ve Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı" ATO Congresium'da gerçekleşti.

İYİ Parti, 81 ilin adaylarını tanıttı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim beyannamesini de açıkladı.

Akşener, İYİ Parti'nin seçim beyannamesini açıkladığını konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Birinci temel sorun yoksulluk. Bugün milletimiz gittikçe büyüyen yoksulluk sarmalıyla karşı karşıya. İYİ Parti olarak, şehirlerimizde yoksullukla mücadelenin odağına gençleri, kadınları, çocukları ve emeklileri alıyoruz. Yurt imkanları sunacağız."

"Milli Göç Doktrinimizi hayata geçirmek için ilk adımı belediyelerde atacağız. Belediyelerde tabela standartları getireceğiz. Hem kent estetiğini koruyacağız hem yabancı tabela asılmasının önüne geçeceğiz."

"Kültürümüzle yabancılaşmış malum dükkanlar, gettolaşmış mahalleleri bitirmeye geliyoruz. Bu duruşumuzun pek çoklarını rahatsız ettiğini biliyoruz."

"Kent dokumuza, demografimize sahip çıktığımız için özür dileyecek değiliz. İyi Parti olarak kaçak ve sığınmacıların gettolar oluşturup, işletmelerle birbirlerine hizmet ettikleri minyatür Suriyeler kurmalarına asla izin vermeyeceğiz."

"Şehirlerimizi fiziksel, toplumsal yapısıyla birlikte dirençli hale getireceğiz. Bina dayanıklılığını artıracağız. Arazi kullanımı ve yer seçimlerine önem vereceğimiz gibi kamu binalarının dayanıklılık denetimlerine hız vereceğiz. Konut üretiminde yatay mimarinin yaygınlaşmasına öncülük edeceğiz."