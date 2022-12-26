İyi ki doğdun Şener Şen!

Çocukluk dönemini Zeytinburnu'nda geçiren Şener Şen, ilk ve orta öğreniminin ardından liseden mezun oldu. Sonra Lüleburgaz'da Kepirtepe Köy Enstitüsü'nü başarı ile tamamladı. Mezuniyetinin ardından Kocaeli'ye atanarak öğretmenlik yapmaya başladı. Hayatının çeşitli dönemlerinde pazarcılık, işportacılık, şoförlük yaptı.