İyi ki doğdun Şener Şen!
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şener Şen'in bugün doğum günü. Senaryo ve yönetmen konusunda seçiciliği ile bilinen bundan dolayı da oynadığı her filmi piyasaya damga vuran Şener Şen'in hayatı ve kariyeri!
Şener Şen, 26 Aralık 1941'de Adana'da dünyaya geldi. . Asıl adı Ali Haydar'dır. Sinema oyunculuğundan önce marangoz olan Ali Şen'in oğlu. Şu an 82 yaşına giren Şener Şen'in doğum gününü kutlarız
Çocukluk dönemini Zeytinburnu'nda geçiren Şener Şen, ilk ve orta öğreniminin ardından liseden mezun oldu. Sonra Lüleburgaz'da Kepirtepe Köy Enstitüsü'nü başarı ile tamamladı. Mezuniyetinin ardından Kocaeli'ye atanarak öğretmenlik yapmaya başladı. Hayatının çeşitli dönemlerinde pazarcılık, işportacılık, şoförlük yaptı.
Şen 23 yaşında tiyatroya yönelerek öğretmenlikten istifa etti. İlk senelerinde figüranlık yapmaya başladı.
Şener Şen, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyunculuğa başladı. Çok sayıda tiyatro sahnesinde boy gösterdi ve radyo tiyatrolarında yer aldı. Daha sonra sinemaya yöneldi.
Sinema kariyerine küçük rollerle başlayan Şen, Hababam Sınıfı çıkış yaptı. Bu çıkışın ardından Türk Sineması'nın temel eserleri arasına giren filmlere imza attı. Kemal Sunal ile komedi filmleri ile akıllara kazındı.