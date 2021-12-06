İyi ki doğdun Sanat Güneşi

Bugün 6 Aralık. Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Zeki Müren'in doğumunun 90. yılı.

Yaşasaydı 90 yaşına girecek olan Zeki Müren’in hayatı, Türk sanat müziği sevenler tarafından hep merak edildi. Aynı zamanda Türk Sanat Müziği Günü olarak kutlanan 6 Aralık'ta bu günün öncüsü, ses sanatçısı ve şair Onur Akay, Zeki Müren’in doğum günlerini nasıl kutladığını anlattı.

Bugün 10’uncusu kutlanıyor

Bugünün Türk Sanat Müziği Günü olarak ilan edilmesinde öncü rol oynayan ses sanatçısı, şair ve yazar Onur Akay, bu güzel günün ilk kez 2012 senesinde kutlandığını aktarıyor. TRT Müzik’e bugünün Türk Sanat Müziği Günü olması konusunda başvuru yaptığını ve kabul edildiğini ifade eden Akay, anlamlı gün olarak Zeki Müren’in doğum gününün seçilmesini şu şekilde açıklıyor: “Zeki Müren, Türk sanat müziğinin en önemli temsilcilerinden biriydi. O, ‘Sanat Güneşi’ olarak bilinirdi. Zeki Müren’in doğduğu gün de Türk sanat müziğinin doğum günü olmalıydı. Bu şekilde düşünüldü ve bu özel gün için 6 Aralık günü karar verildi.”

“Zeki Müren, doğum günlerinden kaçarmış”

Onur Akay: “Zeki Müren’in doğum günü öncesinde kendisinin son 18 senede yanında olan en yakın arkadaşı, sırdaşı ile görüştük. Sanat Güneşi’nin doğum günlerinde neler yaptığını sordum. Zeki Müren, kendisinin en önemli günlerinden olan doğum günlerinde sık sık kaçarmış. Bir bebek ya da çocuk gibi olurmuş. Her gün öğle saatlerinde uyanan Zeki Müren, doğum gününde akşamüzeri uyanırmış. 6 Aralık günü gece saatlerinden itibaren evine çiçekler, hediyeler ve dostları gelmeye başlarmış. Herkes neşe içerisinde Zeki Müren’in çevresinde koştururken kendisi içine kapanırmış ve neşelenmezmiş.”

Kendine gelen çiçekleri komşularına dağıtırdı

Onur Akay: “Zeki Müren, üst üste hediye ve çiçek gelmesinden o kadar bunalırmış ki çoğu çiçeğin kartına dahi bakmadan komşulara dağıtılmasını istermiş. Koyacak kadar fazla vazo olmadığını söyler ve çiçeklerin heba olmasından yakınırmış. Özel hayatına çok karıştığı için de akrabalarını, annesini ve babasını çok sevmediğini söylermiş.”

Gönül Yazar’dan Zeki Müren anısı

Gönül Yazar, Ayşe Taş, Zekai Tunca ve Ayşe Mine gibi Türk sanat müziğinin usta isimleri, bu özel günde Z Kuşağı’na seslendi. Seslenişi sırasında Zeki Müren ile ilgili bir anısını da anlatan Gönül Yazar, şu ifadeleri kullandı: “Hem günümüz hem de Zeki Müren’in doğum günü kutlu olsun. Günümüzde artık Z Kuşağı da var biliyorsunuz. Ben bu kuşağa çok önem veriyorum. Onlar bizim geleceğimiz. En güzel zamanı kaçırdılar belki ama bir gün yakalayacaklarını düşünüyorum. Bir gün Bebek’te bir gazinoda assolist olarak sahneye çıktım. Hemen kapı komşumuz olan bir diğer gazinoda ise Zeki Müren vardı. Zeki Bey’in gazinosu küçüktü. Benim çıktığım yer 1500 kişilikti. Sahneye çıktım ki tüm gazino dolmuş. Ben, yanda Zeki Bey varken benim gazinom nasıl dolacak diye endişelenmiştim. O kadar kişiyi görünce gazinoyu nasıl doldurdum diye şaşırmıştım. Meğerse Zeki Müren’in gazinosunda yer bulamayanlar benim gazinoma gelmişler.”

Zeki Müren Kimdir?

Zeki Müren (6 Aralık 1931 – 24 Eylül 1996), Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu ve şair. "Sanat Güneşi" ve "Paşa" olarak anılan Müren, Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilir. Sanata olan katkılarından dolayı 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanıyla ödüllendirilmiştir. Türkiye'de verilmeye başlanan Altın Plak Ödülü'nün de ilk sahibi olan sanatçı, müzik yaşantısı boyunca altı yüzü aşkın plak ve kaset doldurmuş, üç yüzü aşkın şarkı bestelemiştir.