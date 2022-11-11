İyi ki doğdun, iyi ki güldün Kemal Sunal!
Yeni bir film çekimi için uçağa bindiği sırada kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayata gözlerini yuman Kemal Sunal’ın 78. Yaş günü..
"Aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür…” diyen gülen yüzünü sevenlerinden eksik etmeyen usta komedyen Kemal Sunal, 78. Yaş gününde sevenleri tarafından anılmaya devam ediyor.
11 Kasım 1944'te İstanbul'da doğan Kemal Sunal, liseyi 11 yılda tamamladı. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’ndeki eğitimini ise 12 Eylül 1980'de yarım bıraktı.
Üniversite dönemi ve sonrasında Emayetaş Fabrikası’nda çalışan sanatçı, tiyatro ve sinema dünyasına adım atmadan önce elektrikçi çıraklığı yaptı. Sanatçı, bir röportajında erken yaşta iş yaşamına atılmasını, "Ekonomik durumumuz iyi değildi. Babam Migros'tan emeklidir. Yaz tatillerinde ayakkabı, kitap parasına yardımcı olmak için çalışırdım" sözleriyle ifade etti.
Lise yıllarında tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Sunal, aynı zamanda okulda müsamereler düzenledi, "Zoraki Tabip" tiyatro oyununda rol aldı. Vefa Lisesi’ndeki felsefe hocası Belkıs Balkır aracılığıyla ünlü tiyatrocu Müşfik Kenter’le tanışan sanatçı, profesyonel oyunculuk yaşamına Kenterler Tiyatrosu'nda adım atarak, uzun yıllar burada oyunculuk yaptı.