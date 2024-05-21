Karpuzun iyisi nasıl seçilir?
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte karpuzlar marketlerde, manavlarda ve pazarlarda yerini aldı. Türk halkının yazın severek tükettiği lezzetlerden biri olan karpuz nasıl seçilir?
Dünyanın en çok takip edilen yemek platformlarından biri olan TasteAtlas, bu kez tam da mevsimi gelmişken iyi bir karpuzun nasıl seçileceğini anlattı. Peki iyi bir karpuz seçmek için nelere dikkat etmek gerekir? İyi bir karpuz nasıl seçilir? Karpuzun kelek mi yoksa olgunlaşmış mı olduğu nasıl anlaşılır? İşte, 5 adımda karpuz seçmenin püf noktaları…
Karpuz seçiminde dikkat edilmesi gereken adımlardan biri karpuzun şeklidir. Uzun karpuzlar sulu olurken yuvarlak karpuzlar daha tatlıdır.
Karpuzların çizgileri, karpuzun tadı hakkında sizlere bilgi veriyor. Geniş ve çok çizgiler karpuzun tatlı olduğuna, az çizgilerin ise tatsız olduğuna işaret eder.
Karpuzun üzerinde görülen sarı renkli alanlar aslında karpuzun olgunlaştığına işaret ederken karpuzun üzerindeki beyaz renkli alanlar, karpuzun kelek çıkabileceği anlamına geliyor.