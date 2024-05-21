Karpuzun iyisi nasıl seçilir?

Dünyanın en çok takip edilen yemek platformlarından biri olan TasteAtlas, bu kez tam da mevsimi gelmişken iyi bir karpuzun nasıl seçileceğini anlattı. Peki iyi bir karpuz seçmek için nelere dikkat etmek gerekir? İyi bir karpuz nasıl seçilir? Karpuzun kelek mi yoksa olgunlaşmış mı olduğu nasıl anlaşılır? İşte, 5 adımda karpuz seçmenin püf noktaları…