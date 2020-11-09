Ivanka Trump TV yıldızı oluyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimi kaybetmesinin ardından Beyaz Saray’da etkili bir politik figur haline gelen büyük kızı Ivanka Trump’ın da koltuğunu kaybedeceği öngörülüyor. Babasının göreve geldiği 4 yıllık süre içinde eşi Jared Kushner ile başkanın baş danışmanlığını yapan ve ülkenin dış politikasındaki çeşitli misyonlarda görev alan Ivanka Trump’ın oylamalar sona ermeden önce çok sayıda televizyon programı teklifi aldığı öne sürüldü. Bununla birlikte, 300 milyon dolar net serveti bulunan Trump’ın babasının inşaat şirketindeki yüksek pozisyonlu işine ve moda sektöründeki kariyerine devam etmesinin olası olmadığı aktarıldı.

Ivanka Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde babası Donald Trump’ın Demokrat Joe Biden’a yenilmesiyle sadece ABD’nin “ilk kızı” (First Daughter) statüsünü kaybetmekle kalmıyor, aynı zamanda Beyaz Saray’daki işini de kaybediyor.

BABASININ BAŞ DANIŞMALIĞINI YAPTI VE DIŞ POLİTİKADA ABD'Yİ TEMSİL ETTİ

39 yaşındaki Ivanka, babasının görevde olduğu dört yıl boyunca Beyaz Saray’da etkili bir politik rol oynadı. İsrail’in “Yüzyılın Anlaşması” planında etkili bir dış politika yürüten eşi Jared Kushner ile birlikte Trump’a baş danışmanlık yaptı. ABD’nin dış politikasındaki misyonlarda ülkeyi temsil eden Ivanka Trump, aynı zamanda kadınların eğitimi ve ekonomik olarak güçlenmesi, girişimcilik ve ekomomik büyüme gibi alanlarda çeşitli çalışmalar yürüttü.

Ivanka, babası Donald Trump ABD Başkanı seçilmeden önce ailenin ortak emlak şirketi olan Trump Organization’da geliştirme ve satın alma direktörü olarak görev yaptı.

SİYASİ KARİYERİNE DEVAM ETMEYECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bununla birlikte, ayakkabı, giyim ve mücevher üreten bir moda markası da bulunuyordu. Ayrıca Donald Trump'ın reality şovu The Apprentice’da (Çırak) yönetim kurulu jürisi olarak yer aldı. Ancak, Ivanka Trump'ın Beyaz Saray'daki rolü ve neredeyse tüm profesyonel geçmişinin babasına bağlı olması, onun siyasi kariyerine davam etmeyeceğini düşündürüyor.

NET SERVETİ 300 MİLYON DOLAR

Durumu değerlendiren siyasi analistlere göre ise 300 milyon dolar net serveti bulunan Ivanka Trump’ın ise geçmişte yaptığı mesleklere dönmesi pek olası değil.

TRUMP'IN İNŞAAT ŞİRKETİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Uzmanlara göre Ivanka Trump babasının inşaat şirketindeki yüksek pozisyonlu işine geri dönebilir, ancak Donald Trump başkan olduğundan beri Trump Organization artan sayıda vergi kaçırma ve yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Firmayla ilgli Manhattan ve Bölge Savcılıklarının mali soruşturmaları hali hazırda devam ediyor.

Öte yandan, yılın başında Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in Kongre'ye, daha uygun krediler ve sigorta poliçeleri almak için ABD Başkanı’nın varlıklarının değerini şişirdiğini söylemesinden sonra şirket ile ilgli yatırımcıların güveninin de bir miktar azaldığı belirtiliyor.

MODA SEKTÖRÜNE DÖNÜŞÜ DE OLASI DEĞİL

Ancak, Ivanka Trump’ın moda dünyasına geri dönüşü de olası görünmüyor. Ivanka, kendi ismini taşıyan moda şirketini 2018 yılında Beyaz Saray’daki iş yoğunluğunu gerekçe gösterek kapattı. Ancak duyurudan önceki koşullar da umut verici değildi. Şirket kapatılmadan önce Donald Trump’ı protesto etmek için insanların markadan ürün satın almasını istemeyen bir online kampanya nedeniyle satışlar zaten düşmüştü.

AİLENİN EN POPÜLER ÜYESİ

Öte yandan, Ivanka Trump’ın Beyaz Saray’da kazandığı şöhretin ardından medya sektöründe bazı iş fırsatlarına sahip olduğu iddiaları var. OK! adlı dergi, Trump ailesinin 2020 Başkanlık Seçimlerinde oylama tamamlanmadan önce “çok sayıda realite şovu teklifi” aldığını ve özellikle de Ivanka'nın arandığını öne sürdü.

KENDİ REALİTY SHOW'UNU HAZIRLAYABİLİR

Dergide yayımlanan haberde, “Televizyonun bu ailenin süper starlara dönüştürdüğünü unutmamalısınız. Donald Trump Jr, Eric ve Ivanka, babalarının sunduğu Çırak adlı programla bir anda ülkenin en popüler insanlarına dönüştü. Çocukların televizyona dönemsi sürpriz olmamalı ve Ivanka'nın “Dancing With the Stars” da dahil olmak üzere en çok teklifi alan aile üyesi olduğu biliniyor. Ivanka Trump, bu anlamda kendi reality show’unu yapabilecek kadar şanslı” ifadeleri kullanıldı.