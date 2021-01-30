İTÜ'nün 16 yılda tasarladığı 6 küp uydu yörüngede yerini aldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinin 2005’ten bu yana geliştirdiği 6 küp uydu yörüngedeki yerini aldı.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı (USTTL) Sorumlusu Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan, küp uydularını yaklaşık 20 yıl önce uzay mühendisliği öğrencilerine eğitim yaptırmak için hayata geçirdi.

Türkiye’nin ilk küp uydusu 2009’da tasarlandı

Öğrencilerin uyduların planlanmasından fırlatılmasına kadar bütün aşamalarında yer aldığını söyleyen Aslan, “Tasarladığımız ‘İTÜpSAT1’ isimli küp uydu, 23 Eylül 2009’da uzaya gönderildi. İlk sinyallerini İTÜ’de kurulan ‘İTÜ-USTTL’ yer istasyonu ve Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Merkezi’ne gönderdi” diye konuştu.

Prof. Dr. Aslan, İTÜpSAT1’ın 11 yılı aşkın süredir sinyal göndermeye devam ettiğini, tasarlanan ilk uydunun tüm testlerinin İTÜ laboratuvarlarında yapıldığını söyleyerek, şöyle devam etti:

“Uzaya gönderilen ilk küp uydunun ardından, yeni küp uydu tasarımlarına devam ettik. İTÜ olarak 16 yılda tasarladığımız 6 küp uydunun yörüngeye yerleşmesini sağladık ve üniversite olarak bu alanda büyük bir insan kaynağını yetiştirme başarısı gösterdik."

ASELSAN ve İTÜ iş birliğiyle yapılan ASELSAT da uzayda

Prof. Dr. Aslan, geliştirilen 6 küp uydunun da yerli ve milli imkanlarla tasarlandığını söyledi. Aslan sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yakın zamanda ise ASELSAN ve İTÜ iş birliğiyle geliştirilen 3U küp uydu ASELSAT uzaya gönderildi. Bu uydu, SpaceX’in roketiyle görev yapacağı yörüngesine başarıyla yerleştirildi. Tek bir fırlatmada aynı anda 143 uydunun yörüngeye bırakılmasıyla bu alanda yeni bir dünya rekoru kırılmış da oldu. İTÜ olarak böyle bir projenin parçası olmaktan kıvanç duyduk. Geliştirdiğimiz 6 küp uyduyu da yerli ve milli imkanlarla tasarladık. Küp uydunun nasıl görüneceğinden uçuşuna kadar her şeyi proje ortaklarımız ile birlikte gerçekleştirdik.”

Yedinci uydu “SharjahSat-1” yolda

Prof. Dr. Aslan, yedinci küp uyduyu Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Sharjah Üniversitesi için “SharjahSat-1” adıyla geliştirdiklerini, proje kapsamında üniversitenin küp uydu grubuna, uydu tasarımı, testleri, haberleşmesi ve yer istasyonları başlıklarında eğitimler verildiğini söyledi.

Uydu geliştirme çalışmalarının karşılıklı yapıldığını, testlerin ise İTÜ’de gerçekleştirileceğini belirten Aslan, küp uyduların kısa sürelerde ve uygun maliyetle tasarlanarak üretilebildiğini dile getirdi.

“Küp uydular, çok daha sık veri topluyor”

Aslan, Birleşik Arap Emirlikleri için tasarladıkları küp uydunun 3U boyutunda ve kullanım alanlarının geniş olduğunu dile getirerek, “Uygun maliyetleri nedeniyle küp uydular çok sayıda geliştirilip yörüngeye takımlar halinde yerleştirilebildiğinden, çok daha sık veri topluyor. Böylece yörüngede zamansal çözünürlüğü de küp uydu sayesinde artıyorsunuz” şeklinde konuştu.