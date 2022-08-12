Güneş Arabası Ankara'ya geldi!

Doğaya zarar vermeden araç kullanmanın mümkün olduğunu göstermek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 1600 kilometre olarak planlanan tur için İstanbul'dan yola çıkan İTÜ ZES Güneş Arabası ekibi, Bursa, Eskişehir ve Konya'nın ardından ulaştıkları Ankara'da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı binası önünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Fatih Dönmez'e "ARIBA ZES X" aracını tanıttı.