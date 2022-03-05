İttifak Holding Konyaspor: 2 - Galatasaray: 0
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi.
47. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası içinden şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.
48. dakikada Rahmanovic, ceza yayı önünde Ahmed Hassan'ı topla buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Pena topa hakim oldu.
60. dakikada Van Aanholt'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde Soner Dikmen'e çarpan top kornere çıktı.
72. dakikada Van Aanholt'un kullandığı serbest vuruşta Nelsson'un içeriye gönderdiği topa iyi yükselen Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic güçlükle topu çıkardı.
82. dakikada ceza sahasındaki Morutan'ın plasesinde, kaleci Sehic topu yumrukla uzaklaştırdı.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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