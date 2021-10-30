İttifak Holding Konyaspor: 2 - Fenerbahçe: 1
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
55. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında, arka direkte yükselen Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun devamında Valencia'nın röveşata vuruşunda top direkten döndü.
62. dakikada orta sahadan topla hareketlenen Valencia'nın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top, kaleci Sehic'ten döndü.
63. dakikada Serdar Gürler'in altıpas üzerinde yerden ortasında, kale önünden istediği vuruşu yapamayan Çekiçi topu dışarıya gönderdi.
69. dakikada Bytyqi'nin ortasında topa hareketlenen Serdar Gürler ile çarpışması sonucu sakatlanan kaleci Altay Bayındır, gözyaşı içerisinde sahayı terk etti.
80. dakikada girdiği pozisyonda sakatlanan Valencia oyuna devam edemedi. Beş oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan Fenerbahçe maçı 10 kişi sürdürdü.
84. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı bire indirdi. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1
90+7. dakikada yarı sahasından topla çıkan Michalak'ın sağ kanattan sert şutunda kaleci Berke Özer topu kornere çeldi.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
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