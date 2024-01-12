İTO’da online işlemler çöktü, binlerce şirket mağdur!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) websitesindeki "Online İşlemler" bölümünde günlerdir yaşanılan sorun İstanbul merkezli şirket ve yetkililerini mağdur etti. Binlerce kullanıcı siteye girdiğinde "Bakım aşamasında" olduğuna dair bildirimle karşılaşırken İTO yetkilileri süreçte konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Bakım aşamasında olduğu iddia edilen site, şirket ve kullanıcılarını uzun süre mağdur etti. Uzun dönemdir "şirketler için ne yaptığı" sorgulanan İTO, şirketlerden yıllık düzenli aidat topluyor. İTO'nun onbinlerce şirketten topladığı aidatları ne yaptığı ise merak konusu.

Aidatını ödeyemeyen şirketlere vade farkı da uygulayan İTO, online işlemler menüsünden "borcu olmayan" şirketlere faaliyet belgesi düzenliyor. Kredi kartı ile ödeme yapılan sistem şirketlere "büyük kolaylık" sağlarken, İTO düzenlediği her bir belge için 30 TL de ücret alıyor.

İTO'nun websitesinde yaşanan sorun geçtiğimiz günlerde ortadan kalktı. Ancak binlerce şirket ve yetkilisi halen şu soruyu soruyor; "İTO ne iş yapar, ödediğimiz aidatlar nereye gidiyor?"

Sorunun yaşandığı günlerde şikayet talebinde bulunan kullanıcılar da sosyal medya platformlarında aidatlarının nereye gittiğini sordular...

İşte İTO hakkında gelen bazı şikayetler;