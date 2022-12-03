İthal danışman tenezzül etmedi, Kılıçdaroğlu uyudu

CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" programı başta muhalif kesimler olmak üzere tüm çevrelerce hayal kırıklığı yarattı. AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna rakip olması beklenilen "İkinci Yüzyıla Çağrı" programı oldukça sönük geçti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, 3 Aralık tarihini işaret ederek oluşturduğu heyecan CHP tabanında bile beklentileri karşılamadı.

Son dönemde tartışmaların odağı haline gelen ve kamuoyunda "ithal danışman" olarak adlandırılan Jeremy Rifkin'in konuşması sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu uyuya kaldı.

Rifkin Türkiye'ye bile gelmedi

İthal danışman Rifkin, program için Türkiye'ye dahi gelmezken, programa telekonferans yöntemiyle bağlandı.

CHP'nin yeni ekibi içerisinde yer alacağı açıklanan Rifkin, "Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibine çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor" açıklamasında bulundu ve yeşil enerjiyle ilgili sunum yaptı.

Rifkin'in ardından konuşan Faik Öztrak ise ekonomi başlığından daha çok sıcak siyasetin tartışma alanlarına girerek, "Merkez Bankası'nın hedefi enflasyonu tek haneye indirmek olacak" dedi. Öztrak ayrıca, "Cumhurbaşkanlığı makamını Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız" dedi.