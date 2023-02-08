İtfaiye ekipleri, 1'i çocuk 25 kişiyi enkazdan kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, depremin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için Kocaeli'den afet bölgesine gönderilen ekiplerce enkaz altında sürdürülen çalışmalardan güzel haberler çıktığı belirtildi.

Ekiplerin Kahramanmaraş'ta 16, Adıyaman'da 1'i çocuk 9 kişiyi enkazdan kurtardığı aktarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

''Canla başla gayret gösteren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Rabbimden kolaylıklar diliyorum''