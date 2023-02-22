İtalyanlardan flaş iddia! Origi Cimbom'a

İtalyan basını Galatasaray için flaş bir iddia ortaya attı. Calciomercato'nun haberine göre, Divock Origi gelecek sezon sarı kırmızılı formayı giyebilir.

Divock Origi bu sezon Milan formasıyla 21 maçta forma giydi. Belçikalı futbolcu 2 gole katkı sağlayabildi. 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

27 yaşındaki forvet oyuncusunun Milan ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Divock Origi'nin güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro.