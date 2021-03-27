İtalyanlardan flaş iddia! Beşiktaş, Youssef Bennasser ile el sıkıştı
Beşiktaş'ın, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Monaco'nun orta saha oyuncusu Youssef Ait Bennasser ile el sıkıştığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Monaco'nun orta saha oyuncusu Youssef Ait Bennasser ile el sıkıştığı iddia edildi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Beşiktaş için transfer sürpriz bir transfer iddiası geldi.
İtalya'nın önde gelen haber sitelerinden Mercato, Beşiktaş'ın, Monaco'da forma giyen Faslı orta saha Youssef Ait Bennasser ile yakından ilgilendiğini ileri sürdü.
Haberde 24 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Beşiktaş forması giyebileceği ifade edilirken, kariyerinde yeni bir çıkış arayan yıldız oyuncunun Siyah-Beyazlı ekip ile büyük oranda el sıkıştığı iddia edildi.
Faslı orta sahanın 30 Haziran'da Monaco kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek.
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