İtalyanlar onu konuşuyor! Kim Min Jae etkisi

Avrupa'nın bir çok dev ekibinin transfer listesine giren Güney Koreli stoper Kim Min Jae, Serie A'da kendini kanıtlamaya devam ediyor. Sözleşmesi değiştirilecek Kim Min Jae'in girdiği liste dikkat çekti.

Değerine değer kattı

Kim Min Jae yeni kulübüne kısa sürede alıştı. Çizme ekibinde savunmanın değişilmez ismi haline geldi. Serie A'da lider durumda bulunan, Şampiyonlar Ligi'nde grubu ilk sırada tamamlayan Luciano Spalletti yönetimindeki takımda Koreli stoper de değerine değer kattmaya devam ediyor.

Serbest kalma maddesi değişiyor

İtalyan ekibinin, futbolcu ile sözleşmeyi yenilemek ve bu bedeli yükseltmek istediği belirtiliyor. Kim Min Jae'nin 2.5 milyon euro'luk maaşında artış yapmayı planlayan Napoli'nin, kontrattaki serbest kalma opsiyonunu ise 65 milyon Euro'ya çıkartacağı ifade ediliyor. Bu çerçevede kulübün, deneyimli futbolcunun temsilcileriyle görüşmeye başladığı vurgulanıyor.

Kim Min-Jae, Napoli'nin Salernitana'yı 2-0 yendiği maçta 136 isabetli pas atarak bu sezon Serie A'da rekor kırdı.