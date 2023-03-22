İtalyanlar, Fenerbahçe'nin genç yıldızını istiyor!

Fransız ekibi Olympique Marsilya'nın Başkanı Pablo Longoria, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in peşine düştü.

İtalyan basınından La Gazzetta Express'de yer alan haberde; Türk futbolunun yeni Mesut Özil'i olacağı iddia edilen Arda Güler'in Sevilla karşısında göz kamaştırıcı bir performansa imza attığı belirtildi.

"15 milyon euro yeterli olur"

Büyüleyici teknik kapasitesini Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı her maçta gösteren Arda Güler'in 2025 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu bilgisine yer verildi.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Marsilya'nın Arda Güler'i 15 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir rakama kadrosuna katabileceği iddia edildi.

Dünyaca ünlü futbol veri tabanı Transfermarkt'da kendi yaş grubunun en değerli isimleri arasında yer alan Arda Güler'in değeri 11 milyon Euro olarak gösteriiyor.