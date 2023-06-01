İtalyanlar duyurdu! Jesus'un yerine gelecek isim!

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jorge Jesus ile yola devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken, sarı lacivertli takım için Vincenzo Montella iddiası ortaya atıldı.



Montella, Fenerbahçe'ye yakın

Sport Italia'nın haberine göre, Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Fenerbahçe'ye yakın.



Adana Demirspor'dan ayrılacak ancak Türkiye'de kalacak



Haberde, İtalyan teknik adamın Türkiye'de kalacağı ancak yeni bir deneyim için Adana Demirspor'dan ayrılmaya hazır olduğu öne sürüldü.

Sarı lacivertlilerin Jorge Jesus'un yerini doldurabilecek yeni bir teknik direktör aradığı belirtilirken, Montella'nın Fenerbahçe için en sıcak isimlerden biri olduğu ifade edildi.